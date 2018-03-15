В Подмосковье суд «разрушил» карьеру местных «ясновидящих»
«Экстрасенсы» и «ясновидящие», промышлявшие в Ярославской области, получили тюремные сроки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В преступную группу входили жители Москвы и Московской области, а также несколько граждан Узбекистана и Украины в возрасте от 24 до 44 лет.
Лобненский городской суд признал «экстрасенсов» виновными в мошенничестве и приговорил виновных к тюремным срокам от 2 до 9 лет колонии общего режима.
С января 2014 года по октябрь 2015 года осужденные под видом «экстрасенсов» и «ясновидящих» размещали рекламу в разных теле- и радиопередачах, выходящих в Ярославской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Санкт-Петербурге из кранов квартир течет бензин
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии