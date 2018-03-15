В Подмосковье суд «разрушил» карьеру местных «ясновидящих»

«Экстрасенсы» и «ясновидящие», промышлявшие в Ярославской области, получили тюремные сроки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В преступную группу входили жители Москвы и Московской области, а также несколько граждан Узбекистана и Украины в возрасте от 24 до 44 лет.

Лобненский городской суд признал «экстрасенсов» виновными в мошенничестве и приговорил виновных к тюремным срокам от 2 до 9 лет колонии общего режима.

С января 2014 года по октябрь 2015 года осужденные под видом «экстрасенсов» и «ясновидящих» размещали рекламу в разных теле- и радиопередачах, выходящих в Ярославской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».