В Подмосковье разоблачили подпольный игорный клуб
В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники полиции обнаружили в местном кафе нелегальный покерный клуб.
Игорное заведение работало преимущественно по ночам и пускали туда только постоянных клиентов.
Правоохранители задержали группу организаторов подпольного игорного заведения, в числе которых двое уроженцев Закавказья. Один задержанный помещен под домашний арест, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция также установила, что злоумышленниками был незаконно установлен игровой терминал в одном из магазинов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Екатеринбурге детдом заподозрили в продаже сирот
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии