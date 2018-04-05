В Подмосковье разоблачили подпольный игорный клуб

В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники полиции обнаружили в местном кафе нелегальный покерный клуб.

Игорное заведение работало преимущественно по ночам и пускали туда только постоянных клиентов.

Правоохранители задержали группу организаторов подпольного игорного заведения, в числе которых двое уроженцев Закавказья. Один задержанный помещен под домашний арест, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция также установила, что злоумышленниками был незаконно установлен игровой терминал в одном из магазинов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».