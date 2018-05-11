В Подмосковье 9 мая раздали 36 тонн гречневой каши

В Подмосковье 9 мая было бесплатно роздано около 36 тонн «солдатской» гречневой каши и 18 тысяч порций сладкого чая, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, в Подмосковье 9 мая полевые кухни были развернуты в местах празднования Дня Победы.

Кроме того, все ветераны получили памятные сувениры и подарочные наборы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».