В Подмосковье 9 мая раздали 36 тонн гречневой каши
В Подмосковье 9 мая было бесплатно роздано около 36 тонн «солдатской» гречневой каши и 18 тысяч порций сладкого чая, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По его словам, в Подмосковье 9 мая полевые кухни были развернуты в местах празднования Дня Победы.
Кроме того, все ветераны получили памятные сувениры и подарочные наборы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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