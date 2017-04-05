Подмосковье раздает земли многодетным семьям
Первый зампред регионального правительства Ольга Забралова сообщила, что в Московской области обеспечены земельными участками 18,5 тысячи многодетных семей, передает Regnum.
Чтобы получить надел, необходимо проживать на территории Подмосковья не менее 5 лет, а также не иметь никакой недвижимости в виде участков и частных жилых домов.
Также, в начале 2017 года Мособлдума выступила с инициативой предоставлять льготникам денежную компенсацию за невостребованные участки земли.
В 2016 году в области насчитывалось более 53 тысяч многодетных семей. Это более чем в два раза превышает показатель 2010 года.
В прошлом году участки в области получили 3,4 тысячи семей, на данный момент на учете стоят свыше 28 тысяч многодетных семей.
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