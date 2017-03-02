В Подмосковье раньше срока прилетели грачи
В Московскую область в связи с потеплением раньше срока прилетели грачи.
В частности, 1 марта птиц видели на территории заказника «Журавлиная родина» в Талдомском и Сергиево-Посадском районах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минэкологии области.
Специалисты отмечают, что прилет грачей каждое десятилетие с начала прошлого века сдвигается на два-три дня. Они объясняют это климатическими аномалиями.
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