В Подмосковье раньше срока прилетели грачи

В Московскую область в связи с потеплением раньше срока прилетели грачи.

В частности, 1 марта птиц видели на территории заказника «Журавлиная родина» в Талдомском и Сергиево-Посадском районах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минэкологии области.

Специалисты отмечают, что прилет грачей каждое десятилетие с начала прошлого века сдвигается на два-три дня. Они объясняют это климатическими аномалиями.