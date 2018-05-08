В Подмосковье пройдет соколиная охота и фестиваль сов

В Подмосковье состоится соколиная охота и фестиваль сов, сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

Так, фестиваль сов будет проходить 26 мая на биостанции Дмитровка в Талдомском районе.

Все желающие в этот день смогут посетить Музей болот, познакомиться с ручным филином, погулять по экологическим тропам и побывать на «совиной ярмарке».

Кроме того, 2 июня в усадьбе Марфино состоится фестиваль соколиной охоты. В ходе экскурсии «Соколиная охота на Руси» гостям расскажут о видах соколиной охоты, профессии сокольничего, а также о том, как соколы лечили царей. Все желающие смогут увидеть «соколиный двор» с пернатыми хищниками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».