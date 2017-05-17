В Подмосковье пройдет конкурс поваров-любителей

В рамках Международного «Ресторанного дня» в подмосковной Опалихе пройдет кулинарный поединок, участниками которого станут обычные жители.

Центральная площадь в «Опалихе О2» превратится в пространство гастрономических шедевров кулинаров-любителей.

Все желающие поучаствовать в соревновании на звание «Лучшего ресторатора дня» смогут представить свои блюда компетентному жюри в лице профессиональных шеф-поваров.

Победителю достанутся не только лавры славы и признания от профессионалов, но и памятные подарки от «Urban Group».

Впервые «Ресторанный день» был проведен в Финляндии в 2011 году.

Идея мероприятия стала настолько популярной, что очень быстро распространилась по всему миру. Все желающие в этот день могут отведать вкусной домашней еды, приготовленной непрофессиональными поварами, выбрав заведение на свой вкус.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость В Афганистане застрелили двух боевиков в здании ТВ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО