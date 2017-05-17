В Подмосковье пройдет конкурс поваров-любителей
В рамках Международного «Ресторанного дня» в подмосковной Опалихе пройдет кулинарный поединок, участниками которого станут обычные жители.
Центральная площадь в «Опалихе О2» превратится в пространство гастрономических шедевров кулинаров-любителей.
Все желающие поучаствовать в соревновании на звание «Лучшего ресторатора дня» смогут представить свои блюда компетентному жюри в лице профессиональных шеф-поваров.
Победителю достанутся не только лавры славы и признания от профессионалов, но и памятные подарки от «Urban Group».
Впервые «Ресторанный день» был проведен в Финляндии в 2011 году.
Идея мероприятия стала настолько популярной, что очень быстро распространилась по всему миру. Все желающие в этот день могут отведать вкусной домашней еды, приготовленной непрофессиональными поварами, выбрав заведение на свой вкус.
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