В Подмосковье проверяют аттракционы
В торговых центрах и парках Московской области начались профилактические мероприятия «Аттракцион-2018».
Старт операции дан в Одинцове, Сергиевом Посаде и Электростали. Контролеры будут работать до 17 мая. Им предстоит проверить свыше 900 аттракционов по всему региону.
За выявленные нарушения владельцы развлекательных механизмов могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 70 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу Минсельхозпрода области Андре Разина.
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