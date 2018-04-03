В Подмосковье проверят таксистов

Минтранс Московской области намерен провести ряд внеплановых проверок таксистов в регионе с целью усиления контроля за их деятельностью.

Основанием для мероприятий послужили выявленные нарушения у пяти компаний-перевозчиков. В частности, были зафиксированы нарушения в сфере налогового и трудового права, кроме того, на счету водителей таксомоторных компаний оказалось большое количество штрафов за несоблюдение ПДД. Преимущественно они попадались на превышении скорости.

В ведомстве отметили, что проверки будут проводиться в течение месяца совместно региональными и федеральными контрольно-надзорными органами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».