В Подмосковье проверят таксистов
Минтранс Московской области намерен провести ряд внеплановых проверок таксистов в регионе с целью усиления контроля за их деятельностью.
Основанием для мероприятий послужили выявленные нарушения у пяти компаний-перевозчиков. В частности, были зафиксированы нарушения в сфере налогового и трудового права, кроме того, на счету водителей таксомоторных компаний оказалось большое количество штрафов за несоблюдение ПДД. Преимущественно они попадались на превышении скорости.
В ведомстве отметили, что проверки будут проводиться в течение месяца совместно региональными и федеральными контрольно-надзорными органами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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