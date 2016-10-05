В Подмосковье против задержавших зарплату руководителей завели уголовные дела

Руководители двух предприятий в Рузском районе Московской области, на протяжении нескольких месяцев задерживавшие выплату зарплаты сотрудникам, будут привлечены к уголовной ответственности.

Речь идет, в частности, о руководстве акционерного общества «АПК «Космодемьянский», сотрудник которого частично не получил зарплату за период с января по июль текущего года. Сумма задолженности составила 166 тысяч рублей, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

За аналогичный период также частично не выплатили зарплату работнику ОАО «Тучковский». В данном случае сумма задолженности перед сотрудником превысила 42 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что несколько месяцев не платил работникам зарплату генеральный директор завода в Коломенском районе. В результате без денег в течение нескольких месяцев оставались порядка 140 работников. Сумма задолженности превысила 5,3 миллиона рублей.