В Подмосковье прошло ралли ретро-автомобилей

В Москве стартовало 15-ое ежегодное ралли классических машин. В этом году в нем приняли участие более 60 экипажей. Колонна ретро-машин проследовала из столицы в сторону Подмосковья.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», экипажи соревнуются не на скорость, а на точность соблюдения времени движения по заданному маршруту, который зашифрован.

Машины стартовали от Третьяковского проезда и должны были преодолеть дистанцию в 100 километров. На пути следования они отметились в нескольких пунктах и выполнили определенные задания.

К ралли допускаются автомобили, которые произведены не позже 31 декабря 1976 года. В честь 15-летия этого мероприятия организаторы добавили новую категорию - суперкары, произведенные после 2003 года.

Финишировали машины на 8 километре Рублево-Успенского шоссе. По завершении мероприятия участников ждали церемония награждения и концерт в Барвиха Luxury Village.

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