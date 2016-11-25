В Подмосковье проходит съезд некоммерческих организаций
В Доме правительства Московской области стартовал Второй съезд некоммерческих организаций. В его работе принимают участие свыше тысячи делегатов.
Основная тема съезда – готовность социально ориентированных НКО региона начать работу на рынке социальных услуг, сообщает «Подмосковье сегодня». Кроме того, делегаты будут обсуждать актуальные проблемы области и пути их решения.
В программе съезда презентация лучших практик и образовательные мероприятия для повышения эффективности социально ориентированных НКО.
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