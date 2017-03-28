В Подмосковье проходит «Неделя добрых дел»

В ряде городов Московской области проходит акция «Неделя добрых дел», посвященная Елизавете Глинке (известной как Доктор Лиза).

В акции участвуют свыше двух десятков общественных организаций. С 27 марта по 2 апреля они проведут более 60 мероприятий, включая посещение детских домов и помощь людям с ограниченными возможностями.

«Добро должно дойти до каждого из тех, кто в этом нуждается», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ириу Плещеву.

Благотворительный марафон походит при поддержке Общественной палаты Московской области.