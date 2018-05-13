В Подмосковье преступник попался на краже водяного насоса
Полиция Подмосковья раскрыла кражу велосипеда, компьютера и водяного насоса в городском округе Егорьевск.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в правоохранительные органы обратился москвич. По его словам, вор вынес из сарая ценные вещи на сумму около 38 тыс. рублей.
За совершение преступления задержали 55-летнего местного жителя. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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