В Подмосковье поймали около сотни нелегалов

Подмосковные полицейские выявили около сотни нелегальных мигрантов в Дмитровском районе.

Правоохранители провели рейд по Чекистской улице, в ходе которого были обнаружены 96 нарушителей правил въезда в РФ. Они оштрафованы на пять тысяч рублей и будут выдворены за пределы страны.

Кроме того, в отношении владельцев 12 владельцев квартир, которые организовали фиктивную постановку мигрантов на учет, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной главк МВД.