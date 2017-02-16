В Подмосковье поймали около сотни нелегалов
Подмосковные полицейские выявили около сотни нелегальных мигрантов в Дмитровском районе.
Правоохранители провели рейд по Чекистской улице, в ходе которого были обнаружены 96 нарушителей правил въезда в РФ. Они оштрафованы на пять тысяч рублей и будут выдворены за пределы страны.
Кроме того, в отношении владельцев 12 владельцев квартир, которые организовали фиктивную постановку мигрантов на учет, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной главк МВД.
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