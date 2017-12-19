В Подмосковье поймали мордовских грабителей

В подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала четверых выходцев из Мордовии, промышлявших грабежом местных жителей.

Злоумышленники грабили граждан в их же домах, забирая деньги и драгоценности. Сумма причиненного ими ущерба превышает миллион рублей.

У задержанных при обыске изъяли мобильные и радиостанции, которые они использовали при совершении преступлений, а также часть похищенных украшений. По данным правоохранителей, в составе банды более четырех человек, личности остальных выясняются. Задержанным грозит до12 лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
События: криминал
Следующая новость Строители космодрома «Восточный» дождались выплат

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО