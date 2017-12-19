В Подмосковье поймали мордовских грабителей
В подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала четверых выходцев из Мордовии, промышлявших грабежом местных жителей.
Злоумышленники грабили граждан в их же домах, забирая деньги и драгоценности. Сумма причиненного ими ущерба превышает миллион рублей.
У задержанных при обыске изъяли мобильные и радиостанции, которые они использовали при совершении преступлений, а также часть похищенных украшений. По данным правоохранителей, в составе банды более четырех человек, личности остальных выясняются. Задержанным грозит до12 лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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