В Подмосковье поймали двух наркодилеров

В подмосковном Ногинске полиция задержала двоих торговцев наркотиками.

При себе у мужчин были гашиш, марихуана и амфетамины. В общей сложности у них изъяли более 300 граммов наркотиков.

Кроме того, в ходе обысков по местам проживания и в принадлежащих мужчинам гаражах правоохранители обнаружили оборудование для производства наркотических веществ, а также ружье с патронами и пневматический пистолет, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.