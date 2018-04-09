В Подмосковье поймали двух наркодилеров
В подмосковном Ногинске полиция задержала двоих торговцев наркотиками.
При себе у мужчин были гашиш, марихуана и амфетамины. В общей сложности у них изъяли более 300 граммов наркотиков.
Кроме того, в ходе обысков по местам проживания и в принадлежащих мужчинам гаражах правоохранители обнаружили оборудование для производства наркотических веществ, а также ружье с патронами и пневматический пистолет, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Следующая новость На Урале горе-грабители погорели на двух неудачных налетах
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии