В Подмосковье появятся памятки для пожилых людей по защите от мошенников

В Московской области будут распространяться памятки, которые помогут пожилым людям защититься от различного рода мошенников.

В областной думе отметили, что именно пожилые люди часто становятся жертвами злоумышленников. Методы защиты от мошенников время от времени озвучиваются по телевидению, однако граждане не всегда успевают разобраться в ней и выделить для себя самое главное, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».

Памятки призваны решить эту проблему. Депутаты отметили, что распространение памяток будет проводиться систематически.