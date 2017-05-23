В Подмосковье появятся памятки для пожилых людей по защите от мошенников
В Московской области будут распространяться памятки, которые помогут пожилым людям защититься от различного рода мошенников.
В областной думе отметили, что именно пожилые люди часто становятся жертвами злоумышленников. Методы защиты от мошенников время от времени озвучиваются по телевидению, однако граждане не всегда успевают разобраться в ней и выделить для себя самое главное, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».
Памятки призваны решить эту проблему. Депутаты отметили, что распространение памяток будет проводиться систематически.
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