В Подмосковье появятся два новых детских сада

В Химках и Красногорске появятся детские сады. Разрешения на их строительство выдано правительством Московской области.

Ожидается, что в Химках детское учреждение появится на пересечении улиц 1-я Лесная и Мира в микрорайоне Подрезково. Садик будет рассчитан на 160 мест и будет сдан в конце 2017 года. В Красногорске детский сад построят на улице Пионерской, он сможет принять до 320 человек, сообщает интернет-издание "Большая Москва".

– В Московской области при проектировании детских садов реализован принцип плавного знакомства детей с окружающей их средой. Пространственные решения внутри и снаружи зданий спроектированы таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциал ребенка, – рассказал зампред Правительства Московской области Герман Елянюшкин.