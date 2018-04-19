В Подмосковье появятся новые компании-резиденты
Сразу восемь компаний получат статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области. Их кандидатуры одобрены экспертным советом.
Пять предприятий станут резидентами ОЭЗ «Дубна», еще три – ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Общий объем инвестиций составит более пяти миллиардов рублей. Компании создадут в регионе свыше 200 рабочих мест, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.
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