В Подмосковье появятся новые компании-резиденты

Сразу восемь компаний получат статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области. Их кандидатуры одобрены экспертным советом.

Пять предприятий станут резидентами ОЭЗ «Дубна», еще три – ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Общий объем инвестиций составит более пяти миллиардов рублей. Компании создадут в регионе свыше 200 рабочих мест, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.

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