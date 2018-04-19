В Подмосковье появятся новые компании-резиденты

Сразу восемь компаний получат статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области. Их кандидатуры одобрены экспертным советом.

Пять предприятий станут резидентами ОЭЗ «Дубна», еще три – ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Общий объем инвестиций составит более пяти миллиардов рублей. Компании создадут в регионе свыше 200 рабочих мест, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.