В Подмосковье появится уникальная грибная ферма

В Подмосковье построят уникальный грибной комплекс замкнутого цикла.

Как уточняется в материале, возведение грибного комплекса планируется в Зарайском районе Московской области, где будет создано порядка 480 рабочих мест. Минимальная зарплата составит порядка 40 тысяч рублей.

По словам руководителя компании «Агро-Регион» Игоря Чайки, в феврале следующего года планируется запустить предприятие, а до конца 2018 года - выйти на полную проектную мощность.

Он уточнил, что грибной комплекс замкнутого цикла будет включать грибную ферму на 12 тысяч тонн продукции и предприятие по производству компоста.

«Подобных предприятий замкнутого цикла, с точки зрения сырья и объема, на территории Подмосковья и ЦФО нет», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чайки.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Россияне активно скупают турпутевки на майские праздники

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО