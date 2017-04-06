В Подмосковье появится уникальная грибная ферма

В Подмосковье построят уникальный грибной комплекс замкнутого цикла.

Как уточняется в материале, возведение грибного комплекса планируется в Зарайском районе Московской области, где будет создано порядка 480 рабочих мест. Минимальная зарплата составит порядка 40 тысяч рублей.

По словам руководителя компании «Агро-Регион» Игоря Чайки, в феврале следующего года планируется запустить предприятие, а до конца 2018 года - выйти на полную проектную мощность.

Он уточнил, что грибной комплекс замкнутого цикла будет включать грибную ферму на 12 тысяч тонн продукции и предприятие по производству компоста.

«Подобных предприятий замкнутого цикла, с точки зрения сырья и объема, на территории Подмосковья и ЦФО нет», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чайки.