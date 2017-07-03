В Подмосковье появится гигантская прачечная
В подмосковных Химках появится прачечная-химчистка, предназначенная для обработки белья в глобальных масштабах.
Новое предприятие сможет обрабатывать около 100 тонн текстиля в сутки.
Предположительно, клиентами предприятия станут больницы, социальные учреждения и другие бюджетные организации, а также и частные предприятия, отмечает Interfax.
Проект реализует компания «Cotton Way», объем инвестиций в строительство - 1,5 млрд рублей.
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