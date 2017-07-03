В Подмосковье появится гигантская прачечная

В подмосковных Химках появится прачечная-химчистка, предназначенная для обработки белья в глобальных масштабах.

Новое предприятие сможет обрабатывать около 100 тонн текстиля в сутки.

Предположительно, клиентами предприятия станут больницы, социальные учреждения и другие бюджетные организации, а также и частные предприятия, отмечает Interfax.

Проект реализует компания «Cotton Way», объем инвестиций в строительство - 1,5 млрд рублей.