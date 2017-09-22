В Подмосковье появилась светящаяся «зебра»

В подмосковном Одинцове на одном из перекрестков установили тактильную светодиодную полосу.

Нововведение рассчитано на пожилых и слабовидящих пешеходов, а также на тех, кто переходит дорогу, не отрывая взгляда от экрана смартфона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности при переходе проезжей части.