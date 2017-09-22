В Подмосковье появилась светящаяся «зебра»
В подмосковном Одинцове на одном из перекрестков установили тактильную светодиодную полосу.
Нововведение рассчитано на пожилых и слабовидящих пешеходов, а также на тех, кто переходит дорогу, не отрывая взгляда от экрана смартфона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности при переходе проезжей части.
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