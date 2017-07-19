В Подмосковье потерялся кот стоимостью 100 тысяч рублей
Жительница Звенигорода потеряла на даче редкого калифорнийского сияющего кота стоимостью 100 тысяч рублей.
Однако беглецом никто не заинтересовался, так как он слишком похож на обычного дворового «Матроскина».
По словам хозяйки кота Алины, никто из соседей по даче не сознался, что видел кота, поэтому подумали, что его похитили.
«Ведь кот наш редкой дорогой породы. Он поселился у нас год назад, купили питомца в частном клубе. У нас и паспорт породы есть», - отметила хозяйка.
Через несколько дней «блудный» кот вернулся сам, чем очень обрадовал владелицу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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