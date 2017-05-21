В Подмосковье построят 75 тысяч парковочных мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье будет создано 75 тысяч парковочных мест.

Он пояснил, что всего требуется около 300 тысяч стоянок для автомобилей. Воробьев подчеркнул: «В постройках 60-80 годов акцент на парковки не делался. Если вы посмотрите на пятиэтажки, там парковок нет».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», губернатор также следит за дорожной ситуацией в области. Он сообщил, что каждая яма фотографируется, а ее координаты передаются в ситуационный центр. Воробьев уточнил: «Сегодня у нас порядка 200 тысяч ям, мы знаем где конкретно и что мы будем асфальтировать и ликвидировать».

Он добавил, что в рамках президентской программы в регионе будут построены переезды, а также реализованы проекты по объезду городов Истра и Сергиев Посад.