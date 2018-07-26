В Подмосковье построят современный онкоцентр
Новый онкоцентр с современным оборудованием проектируют в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, в существующем подмосковном центре ежедневно делается по 30 операций, а потребность в два раза больше.
«Мы в ближайшее время завершим проектирование и поступим к созданию этого проекта», - рассказал Воробьев, добавив, что в регионе также планируют дооснастить КДЦ и делать химиотерапию амбулаторно.
Как уточняется, площадкой для хирургического корпуса нового онкодиспансера может стать Балашиха, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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