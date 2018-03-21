В Подмосковье построят еще два онкорадиологических центра
Через три года на севере Московской области построят два онкорадиологических центра, говорится в сообщении Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
По словам заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Румяны Свистуновой, после ввода в эксплуатацию онкорадиоцентров в Подольске и Балашихе, начинается программа по строительству еще двух центров.
Уточняется, что один будет построен в Клинском районе, а второй центр откроется в Коломне.
Свистунова также отметила, что в Подмосковье впервые в России реализуется проект государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Неизвестные травят собак в подмосковном Красногорске
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии