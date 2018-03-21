В Подмосковье построят еще два онкорадиологических центра

Через три года на севере Московской области построят два онкорадиологических центра, говорится в сообщении Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По словам заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Румяны Свистуновой, после ввода в эксплуатацию онкорадиоцентров в Подольске и Балашихе, начинается программа по строительству еще двух центров.

Уточняется, что один будет построен в Клинском районе, а второй центр откроется в Коломне.

Свистунова также отметила, что в Подмосковье впервые в России реализуется проект государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».