В Подмосковье построят мусороперерабатывающий завод
Открытие первого в Московской области завода по переработке мусора запланировано на первый квартал 2019 года.
По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, земельный участок под строительство комплекса будет передан в течение двух месяцев.
Он также добавил, что в задачи ведомства входит закрыть к 2020 году все мусорные полигоны в регионе, кроме двух. «Два останутся работать после 2020 года, те, у которых более-менее соблюдается экологический режим», - цитирует министра РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал обсудить мусорную проблему с властями Подмосковья.
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