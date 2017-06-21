В Подмосковье построят мусороперерабатывающий завод

Открытие первого в Московской области завода по переработке мусора запланировано на первый квартал 2019 года.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, земельный участок под строительство комплекса будет передан в течение двух месяцев.

Он также добавил, что в задачи ведомства входит закрыть к 2020 году все мусорные полигоны в регионе, кроме двух. «Два останутся работать после 2020 года, те, у которых более-менее соблюдается экологический режим», - цитирует министра РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал обсудить мусорную проблему с властями Подмосковья.