В ДТП в Подмосковье пострадали полтора десятка детей

По меньше мере 15 школьников пострадали в результате столкновения перевозившего их автобуса с легковым автомобилем.

Инцидент произошел на 68-м километре трассы А-107ММК в Пушкинском районе Подмосковья. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в нем находились около 40 детей.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Предполагается, что ДТП произошло из-за того, что он допустил выезд на встречную полос, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.