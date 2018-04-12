В ДТП в Подмосковье пострадали полтора десятка детей
По меньше мере 15 школьников пострадали в результате столкновения перевозившего их автобуса с легковым автомобилем.
Инцидент произошел на 68-м километре трассы А-107ММК в Пушкинском районе Подмосковья. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в нем находились около 40 детей.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Предполагается, что ДТП произошло из-за того, что он допустил выезд на встречную полос, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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