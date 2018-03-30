В Подмосковье поселят белых медведей
В Московской области будет построен питомник для белых медведей.
Тендер на разработку проекта объявлен столичным зоопарком. Заявки принимаются до 19 апреля, а победитель будет определен 25-го. На ведение работ он получит четыре миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РосТендер.
Питомник будет построен на базе Центра воспроизводства редких животных в Волоколамском районе. Предполагается оборудовать четыре больших вольера с берлогами и бассейнами, где будут созданы все условия для жизни животных и выращивания потомства.
Следующая новость РЖД увеличит число «Сапсанов» во время ЧМ-2018
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии