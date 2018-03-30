В Подмосковье поселят белых медведей

В Московской области будет построен питомник для белых медведей.

Тендер на разработку проекта объявлен столичным зоопарком. Заявки принимаются до 19 апреля, а победитель будет определен 25-го. На ведение работ он получит четыре миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на РосТендер.

Питомник будет построен на базе Центра воспроизводства редких животных в Волоколамском районе. Предполагается оборудовать четыре больших вольера с берлогами и бассейнами, где будут созданы все условия для жизни животных и выращивания потомства.

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