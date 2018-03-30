В Подмосковье полиция выявила незаконный арсенал

В подмосковном Ногинске сотрудники полиции задержали местного жителя, владевшего целым арсеналом.

Дома у него были обнаружены пистолеты ТТ, Макарова и револьвер «Наган», винтовки Мосина, Симонова и Токарева, а также пулемет Дегтярева и автомат Калашникова. Всю эту коллекцию дополняли полтора десятка патронов.

Оружие отправлено на экспертизу. Каким образом оно оказалось у мужчины, будет выяснено в ходе следствия по возбужденному уголовному делу. Владельцу арсенала грозит до четырех лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».