В Подмосковье полиция выявила незаконный арсенал
В подмосковном Ногинске сотрудники полиции задержали местного жителя, владевшего целым арсеналом.
Дома у него были обнаружены пистолеты ТТ, Макарова и револьвер «Наган», винтовки Мосина, Симонова и Токарева, а также пулемет Дегтярева и автомат Калашникова. Всю эту коллекцию дополняли полтора десятка патронов.
Оружие отправлено на экспертизу. Каким образом оно оказалось у мужчины, будет выяснено в ходе следствия по возбужденному уголовному делу. Владельцу арсенала грозит до четырех лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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