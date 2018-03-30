В Подмосковье полиция выявила незаконный арсенал

В подмосковном Ногинске сотрудники полиции задержали местного жителя, владевшего целым арсеналом.

Дома у него были обнаружены пистолеты ТТ, Макарова и револьвер «Наган», винтовки Мосина, Симонова и Токарева, а также пулемет Дегтярева и автомат Калашникова. Всю эту коллекцию дополняли полтора десятка патронов.

Оружие отправлено на экспертизу. Каким образом оно оказалось у мужчины, будет выяснено в ходе следствия по возбужденному уголовному делу. Владельцу арсенала грозит до четырех лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В МО упорядочат процедуру предоставления земли

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО