Подмосковье полиция прикрыла производство амфетамина
Подпольную нарколабораторию выявили в подмосковной Коломне.
Занимались изготовление амфетамина двое местных жителей. В ходе обысков по месту их жительства полицейские обнаружили необходимые реактивы и 230 граммов уже готового продукта. По словам правоохранителей, «химики» могли призводить до 300 граммов наркотика в месяц.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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