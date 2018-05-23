Подмосковье полиция прикрыла производство амфетамина

Подпольную нарколабораторию выявили в подмосковной Коломне.

Занимались изготовление амфетамина двое местных жителей. В ходе обысков по месту их жительства полицейские обнаружили необходимые реактивы и 230 граммов уже готового продукта. По словам правоохранителей, «химики» могли призводить до 300 граммов наркотика в месяц.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».