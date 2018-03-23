В Подмосковье полиция накрыла нарколабораторию
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции выявили и ликвидировали нелегальную лабораторию по производству наркотиков.
Правоохранители задержали двоих местных жителей. При проведении обыска в их квартире был найден сверток с веществом, в котором эксперты опознали амфетамин, емкости прекурсоров и лабораторная посуда.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, передает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
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