В Подмосковье полиция накрыла нарколабораторию

В подмосковных Люберцах сотрудники полиции выявили и ликвидировали нелегальную лабораторию по производству наркотиков.

Правоохранители задержали двоих местных жителей. При проведении обыска в их квартире был найден сверток с веществом, в котором эксперты опознали амфетамин, емкости прекурсоров и лабораторная посуда.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, передает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.