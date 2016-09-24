В Подмосковье полицейский стал виновником ДТП с тремя погибшими
В Московской области на трассе М-8 произошло столкновение двух автомобилей. За рулем одной из машин находился полицейский, который оказался нетрезв.
Известно, что сотрудник правоохранительных органов двигался на автомобиле с пассажиром. Он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной, в которой находились два взрослых и двое детей, сообщает "Интерфакс".
В ДТП скончались три человека, в том числе один ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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