В Подмосковье похитили фармпродукцию на 11 млн рублей
В Московской области со склада похищена фармацевтическая продукция на на сумму в 11 миллионов рублей.
Полиция задержала четверых подозреваемых в совершении данного преступления. По версии правоохранителей, злоумышленники взламывали аккаунты компаний-перевозчиков и от их имени получали заказы на доставку фармпродукции. Затем они по поддельным документам получали ее на складе и вывозили.
Предполагается, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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