В Подмосковье погиб призер Олимпиады-1972

Обладатель бронзовой награды Олимпиады-1972, двукратный чемпион мира яхтсмен Виктор Потапов погиб в подмосковном Долгопрудном.

По словам сына спортсмена, причиной его смерти стало ДТП. Смертельный удар ему нанес автомобиль, отлетевший после столкновения с другой машиной. Яхтсмен в это время готовился перейти дорогу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Похороны выдающегося спортсмена состоятся в ближайшие дни.

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