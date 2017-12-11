В Подмосковье погиб призер Олимпиады-1972
Обладатель бронзовой награды Олимпиады-1972, двукратный чемпион мира яхтсмен Виктор Потапов погиб в подмосковном Долгопрудном.
По словам сына спортсмена, причиной его смерти стало ДТП. Смертельный удар ему нанес автомобиль, отлетевший после столкновения с другой машиной. Яхтсмен в это время готовился перейти дорогу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Похороны выдающегося спортсмена состоятся в ближайшие дни.
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