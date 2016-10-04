В Подмосковье поезд сбил насмерть 15-летнего подростка
В подмосковном Софрино пятнадцатилетний подросток попал под товарный поезд, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
В результате происшествия несовершеннолетний погиб.
Трагедия произошла в 18.20 возле железнодорожной станции Софрино. Почему мальчик оказался на рельсах и по какой причине случилось несчастье, пока неизвестно.
В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.
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