В Подмосковье поезд сбил насмерть 15-летнего подростка

В подмосковном Софрино пятнадцатилетний подросток попал под товарный поезд, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

В результате происшествия несовершеннолетний погиб.

Трагедия произошла в 18.20 возле железнодорожной станции Софрино. Почему мальчик оказался на рельсах и по какой причине случилось несчастье, пока неизвестно.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.