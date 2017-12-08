Подмосковье поддержит местных сыроваров

Подмосковные сыровары получат от правительства Московской области 60 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, такую господдержку предоставляют только в Подмосковье.

Всего на получение грантов претендовали восемь сыроваров, однако эксперты отобрали троих претендентов: ими стали сыровары из городских округов Истра и Шаховская и фермер из Наро-Фоминского района.

Деньги пойдут на строительство сыроварен, покупку модульного производства сыра, сообщает портал «Вести Подмосковья».