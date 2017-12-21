В Подмосковье поддержали идею создания судов для детей

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение о создании отдельных судов для несовершеннолетних.

Инициатива была высказана накануне рабочей группой по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене России. По мнению авторов идеи, один и тот же судья не должен выносить приговоры и взрослым, и детям по причине профессиональной деформации.

Мишонова отметила, что подобные суды уже существовали в России в начале прошлого века. По ее словам, сегодня у судей не хватает времени на тщательное изучение уголовных дел. Возврат специальных судов будет способствовать снижению количества отправляемых в колонии несовершеннолетних, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».