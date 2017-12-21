В Подмосковье поддержали идею создания судов для детей
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение о создании отдельных судов для несовершеннолетних.
Инициатива была высказана накануне рабочей группой по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене России. По мнению авторов идеи, один и тот же судья не должен выносить приговоры и взрослым, и детям по причине профессиональной деформации.
Мишонова отметила, что подобные суды уже существовали в России в начале прошлого века. По ее словам, сегодня у судей не хватает времени на тщательное изучение уголовных дел. Возврат специальных судов будет способствовать снижению количества отправляемых в колонии несовершеннолетних, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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