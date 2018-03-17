В Подмосковье первое здание сдано в аренду по формуле «рубль за метр»

В Коломне в аренду по программе «рубль за метр» сдано первое помещение областной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Победитель торгов приобрела право аренды помещения площадью 158,9 квадратных метров по стартовой цене – 385 650 рублей. Здание может быть использовано в социальных, образовательных и коммерческих целях.

В 2017 году объявили о запуске новой программы «рубль за метр», которая предусматривает сдачу здания в аренду по льготной цене. В программу внесены здания в неудовлетворительном состоянии, которые арендаторы вынуждены будут отремонтировать за свой счет в течение трех лет.

После ремонта арендатор сможет рассчитаться с владельцем по льготной цене. Правительство Подмосковья сформировало перечень объектов, в который вошли пять зданий областной собственности.

«Реализация объектов даже по стартовой цене торгов принесет в бюджет области более 2,5 млн рублей в год», - цитирует телеканал «360» министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

Ранее в Подмосковье обсудили вопрос освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество.