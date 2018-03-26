В Подмосковье озаботились безопасностью ТЦ

Власти Московской области попросили владельцев местных торговых центров провести проверку пожарной безопасности.

Меры принимаются в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни десятков человек. Минпотребрынка области порекомендовало владельцам ТЦ проконтролировать работоспособность пожарной сигнализации и средств пожаротушения, наличие эвакуационных схем и доступность запасных выходов.

Наряду с этим министерство призвало проинструктировать персонал торговых центров по технике пожарной безопасности и действиям в экстренных ситуациях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».