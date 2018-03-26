В Подмосковье озаботились безопасностью ТЦ
Власти Московской области попросили владельцев местных торговых центров провести проверку пожарной безопасности.
Меры принимаются в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни десятков человек. Минпотребрынка области порекомендовало владельцам ТЦ проконтролировать работоспособность пожарной сигнализации и средств пожаротушения, наличие эвакуационных схем и доступность запасных выходов.
Наряду с этим министерство призвало проинструктировать персонал торговых центров по технике пожарной безопасности и действиям в экстренных ситуациях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Сергей Собянин: Москва начала снижать цены на услуги ЖКХ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии