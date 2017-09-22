В Подмосковье открылся завод кукурузных чипсов и муки

В свободной экономической зоне города Ступино Московской области сегодня открылся завод по производству тортилий, кукурузной муки и кукурузных чипсов «Солнце Мехико» мексиканской компании «Gruma».

Завод располагается на территории площадью 68 гектаров.

Мексиканская компания вложила в свое производство порядка 2 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей будет вложено в текущем и последующих годах, отмечает Regnum.

На церемонии открытия завода присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.