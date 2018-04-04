В Подмосковье откроется новая сыроварня

В подмосковной Истре готовится к запуску новое производство сыра «Ройгас», сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза.

Уточняется, что новая сыроварня находится вблизи деревни Лобаново. В 2014 году фермеру Валерию Ройгасу предоставили грант в 14,3 миллиона рублей, на который он построил современную ферму на 100 голов КРС.

В прошлом году фермер получил еще один грант в 19 миллионов рублей на приобретение модульной сыроварни мощностью 800 килограммов сыра в сутки.

Запуск новой сыроварни запланирован на конец текущего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».