В Подмосковье откроется новая сыроварня
В подмосковной Истре готовится к запуску новое производство сыра «Ройгас», сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза.
Уточняется, что новая сыроварня находится вблизи деревни Лобаново. В 2014 году фермеру Валерию Ройгасу предоставили грант в 14,3 миллиона рублей, на который он построил современную ферму на 100 голов КРС.
В прошлом году фермер получил еще один грант в 19 миллионов рублей на приобретение модульной сыроварни мощностью 800 килограммов сыра в сутки.
Запуск новой сыроварни запланирован на конец текущего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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