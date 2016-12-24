В Подмосковье отец выбросил из окна годовалого сына
В Московской области мужчина выбросил ребенка из окна на восьмом этаже жилого дома. Годовалый мальчик погиб, злоумышленник задержан.
Происшествие случилось в ночь на 24 декабря. По информации следователей виновным в инциденте является 25-летний житель Щелковского района. Он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА "Новости".
– 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату, – сообщили в СУ СК РФ по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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