В Подмосковье отец выбросил из окна годовалого сына

В Московской области мужчина выбросил ребенка из окна на восьмом этаже жилого дома. Годовалый мальчик погиб, злоумышленник задержан.

Происшествие случилось в ночь на 24 декабря. По информации следователей виновным в инциденте является 25-летний житель Щелковского района. Он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА "Новости".

– 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату, – сообщили в СУ СК РФ по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.