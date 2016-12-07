Подмосковье освоило более 30 млрд рублей иностранных инвестиций
В Московской области в течение года освоены иностранные инвестиции на общую сумму в 31,3 миллиарда рублей.
В регионе введены в эксплуатацию промышленные, логистические и торговые объекты четырех десятков компаний из 14 стран, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУИП.
По данным ведомства, иностранные инвестиции позволили создать в Подмосковье свыше четырех с половиной тысяч рабочих мест.
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