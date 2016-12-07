Подмосковье освоило более 30 млрд рублей иностранных инвестиций

В Московской области в течение года освоены иностранные инвестиции на общую сумму в 31,3 миллиарда рублей.

В регионе введены в эксплуатацию промышленные, логистические и торговые объекты четырех десятков компаний из 14 стран, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУИП.

По данным ведомства, иностранные инвестиции позволили создать в Подмосковье свыше четырех с половиной тысяч рабочих мест.