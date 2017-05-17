В Подмосковье осудили хирурга за смерть пациента
В подмосковном Дмитрове суд вынес приговор хирургу Музаффару Эгамбердиеву, по вине которого умер трехлетний пациент.
В мае прошлого года он поставил ребенку неверный диагноз, не обнаружив у него хирургическую патологию. На следующий день тот скончался.
Если бы врач вовремя выявил заболевание, принял решение о госпитализации и проведении хирургического вмешательства, он мог бы предотвратить гибель ребенка, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе главка СКР по региону.
Суд признал вину хирурга в причинении смерти по неосторожности и приговорил к 240 часам обязательных работ. Кроме того, в течение полугода он будет лишен права лечить несовершеннолетних пациентов.
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