Подмосковье в октябре вошло в тройку лучших регионов России
Московская область заняла второе место в рейтинге лучших регионов России по выполнению «майских указов» президента в сфере экономики за октябрь 2016 года, следует из рейтинга, составленного компанией «Медиалогия».
Возглавил топ лучших регионов Пермский край, а Свердловская область заняла почетное третье место.
Крупнейшими инфраструктурными проектами на ближайшие три года станут дубненский мост через Волгу и проектирование первого участка легкого метро, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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