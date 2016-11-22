Подмосковье в октябре вошло в тройку лучших регионов России

Московская область заняла второе место в рейтинге лучших регионов России по выполнению «майских указов» президента в сфере экономики за октябрь 2016 года, следует из рейтинга, составленного компанией «Медиалогия».

Возглавил топ лучших регионов Пермский край, а Свердловская область заняла почетное третье место.

Крупнейшими инфраструктурными проектами на ближайшие три года станут дубненский мост через Волгу и проектирование первого участка легкого метро, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».