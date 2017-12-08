Подмосковье ожидает гостиничная лихорадка
Более сотни гостиниц откроется в Подмосковье в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По ее словам, сейчас в Подмосковье строится 50 отелей, еще столько же возведут в 2018 году. Всего в регионе функционирует 600 гостиниц.
«У Подмосковья огромный туристический потенциал», – считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Чемпионат мира по футболу 2018 — пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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