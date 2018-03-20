В Подмосковье неизвестные травят домашних собак
Вспышка массового отравления собак зафиксирована в подмосковном Красногорске. В одну из ветклиник за двое суток попали около десяти животных.
Хозяйка одной из пострадавших собак рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что животному стало резко плохо после прогулки. У пса пошла из пасти пена и начались судороги. Спасти его удалось только благодаря быстрой доставке к ветеринарам. Собака выжила после двух дней комы.
Специалисты предполагают, что сильный яд (возможно, изониазид) замаскирован под ветчину. Он обладает мощным поражающим эффектом и часто отравление приводит к летальному исходу. Владельцам животных рекомендуют следить за тем, чтобы их питомцы ничего не поднимали с земли во время прогулок.
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