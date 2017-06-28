В Подмосковье неизвестные ограбили китайского предпринимателя

Бизнесмен из Китая заявил в полицию о разбойном нападении на его офис в подмосковном Видном.

По словам предпринимателя, налетчиков было пятеро. Во время нападения они скрывали свои лица под медицинскими масками. Они ворвались в офис и, угрожая ножом, связали бизнесмена и его брата. Поле этого они забрали и граждан Китая часы Cartier и угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором были деньги – 600 тысяч рублей и 10 тысяч долларов. В общей сложности размер ущерба составил почти пять миллионов рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция приступила к розыску злоумышленников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».