В Подмосковье неизвестные ограбили китайского предпринимателя
Бизнесмен из Китая заявил в полицию о разбойном нападении на его офис в подмосковном Видном.
По словам предпринимателя, налетчиков было пятеро. Во время нападения они скрывали свои лица под медицинскими масками. Они ворвались в офис и, угрожая ножом, связали бизнесмена и его брата. Поле этого они забрали и граждан Китая часы Cartier и угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором были деньги – 600 тысяч рублей и 10 тысяч долларов. В общей сложности размер ущерба составил почти пять миллионов рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция приступила к розыску злоумышленников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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